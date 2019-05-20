البعثة الأممية: قطع المياه غربي ليبيا قد يرقى لجريمة حرب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدانت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا نائبة الممثل الخاص ماريا ريبيرو بشدة إيقاف ضخ مياه النهر الصناعي، مما أدى إلى قطع إمدادات المياه عن مئات الآلاف من الليبيين.

وأكدت منسقة الشؤون الإنسانية على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإن مثل هذه الاعتداءات على البنى التحتية المدنية الأساسية لحياة المدنيين يمكن أن ترقى لجرائم حرب.

وجددت دعوة كافة الأطراف إلى الإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكانت مجموعة مسلحة أغلقت، السبت الماضي، منظومة “الحساونة”، التي تغذي مدن الغرب الليبي بالمياه.

يشار إلى أن تلك المجموعة تابعة لشخص يسمى “مبروك احنيش”، وهو سجين لدى “قوة الردع الخاصة”، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

غير أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اتهمت قوات الجيش الليبي، بقطع إمدادات المياه عن العاصمة طرابلس .