ظهور الإرهابي “جيبو” المبايع لتنظيم “داعش” في درنة ضمن قوات الوفاق في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة رصد بعض العناصر الإرهابية الهاربة من العدالة وهي تقاتل إلى جانب قوات الوفاق المعترف بها دوليًا في طرابلس، وهي نفس العناصر التي شاركت في القتال مع مليشيات في بنغازي ودرنة .

ومن ضمن المشاركين في تحالف “المليشيات والتنظيمات” وخوضه المواجهات ضد القوات المسلحة في طرابلس الإرهابي المدعو “جبريل توفيق جبريل القاضي” الشهير بــ “جيبو”، من مواليد 1996 ومن سكان حي شيحا الغربية مقابل المعهد العالي للمهن الشاملة .

والتحق القاضي بتنظيم “داعش” وأعلن البيعة والتبعية له في أكتوبر 2014، حين كان من مجموعة القيادي السابق وأمير ديوان التعليم لدي تنظيم داعش الإرهابي المدعو “سراج محمد غفير” الشهير بــ”تشتشه”، والذي قتل نتيجة انفجار لغم أثناء عمليه تجهيزه وإعداده لأجل تفخيخ أحد الطرق القريبة من المدرسة في منطقة “الظهر الحمر” جنوبي مدينه درنة في 25 ديسمبر 2014 .

وشارك “جيبو” في جل المعارك ضد القوات المسلحة في درنة وكان في محور “عين ماره ” وسجن لدي مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل لأشهر والتحق به، وجدد البيعة إلى تنظيم “داعش” في الساحة المجاورة لمسجد الرشيد في منطقة المغار في 15 يوليو 2018 .

وقد هرب”جيبو” إلى مدينة مصراتة في أواخر أغسطس 2018 من محاور القتال في مدينة درنة وتواجد في مدينة مصراتة،ليشارك مجدد في المعارك ضد القوات المسلحة من ضمن صفوف قوات الوفاق، وأصيب في أبريل 2019 بمحور عين زاره في طرابلس .