الشروع في تركيب المبخر الرابع لمحطة تحلية مياه طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس اللجنة العليا لمشاريع محطة طبرق لتحليه المياه فتح الله سليم النعاس شرع أحد المقاولين المحليين في إنشاء القواعد الخاصة لتركيب مبخر رابع لمحطة تحلية مياه طبرق بعد وصول جزء من المبخر إلى موقع العمل بطبرق عن طريق ميناء بنغازي .

النعاس أشار في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 إلى أن هنالك دفعة من المواد وصلت لميناء بنغازي وستصل للموقع الأيام القادمة.

وأكد أن العمل يستمر في التركيبات لهذا المبخر الجديد عن الشركة النمساوية “في تيك فاباق ” وسوف ينتهي العمل في منتصف العام القادم وسيدخل المبخر الرابع في العمل في مطلع شهر يوليو 2020 .

وأضاف النعاس أن رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة قد رصدت مبلغ 29 مليون دينار ليبي وهو موجود في حسابات الإدارة العامة وقد سلم منه 15% للشركة .

وقد كان للمؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة دور كبير في هذا المشروع كذلك بلدية طبرق ومؤسسات المجتمع المدني وحكماء المدينة.

وأكد النعاس أن الأمور المالية تسير بسلاسة وحسب الفواتير أن الشركة المنفذة سوف تستلم مستحقاتها باليورو حسب العقد المبرم معها دون أي تأخير.

وأشار النعاس أن المبخر الجديد سيكون بقدرة إنتاجية 13 ألف متر مكعب من المياه في اليوم مما يساهم في زيادة إنتاج المحطة وهي المصدر الوحيد للمياه بالمدينة.