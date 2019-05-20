النجوم يكتسح الشروق في البطولة التنشيطية

3

أخبار ليبيا 24 – خاص

تتواصل على أرضية ملعب شهداء بنينا مباريات البطولة التنشيطية للأندية وفي ثالث أيام البطولة نجح مساء أمس الأحد النجوم في تحقيق فوز كبير على نظيرة الشروق بنتيجة 4-0 .

وكان الطيران قد حقق الفوز على السد بنتيجة 2-1 السبت الماضي .

وافتتحت البطولة يوم الجمعة الماضية بمباراة جمعت الهلال والمروج وانتهت بالتعادل 2-2 .

وينظم البطولة نادي السواحل بمشاركة 10 فرق هي الهلال والمروج والطيران والسد والسواعد في المجموعة الأولى، وفرق النجوم، والسواحل، وقاريونس، والشروق، وجامعة بنغازي في المجموعة الثانية .

وتقام جميع مباريات البطولة على أرضية ملعب شهداء بنينا في الفترة المسائية.

المزيد من الأخبار

تعادل الأهلي والهلال في افتتاح بطولة حمودة الوزري

الاتحاد العراقي يكشف مصير ودية ليييا

بايرن ميونخ على عرش ألمانيا للمرة السابعة تواليا

تعادل الهلال والمروج في افتتاح البطولة التنشيطية

المزيد

تعادل الأهلي والهلال في افتتاح بطولة حمودة الوزري

الاتحاد العراقي يكشف مصير ودية ليييا

بايرن ميونخ على عرش ألمانيا للمرة السابعة تواليا

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24