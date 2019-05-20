في محاولة منه لإثارة الرأي العام وخلط الأوراق .. باشاغا يتهم حفتر وقناة ليبيا بقطع المياه عن طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتهمت وزارة داخلية الوفاق المدعومة دوليا، الخبير العسكري الأردني، جلال العبادي، بالتحريض المدروس وبشكل علني، على قطع المياه عن أهالي طرابلس .

داخلية الوفاق أضافت، في بيان نشره مكتبها الإعلامي، اليوم الإثنين، أن العبادي ظهر على قناة ليبيا روحها الوطن، محرضا على قطع المياه عن طرابلس، وأن هذه القناة يملكها شخص يقدم نفسه على أنه سياسي يريد الانتخابات والديمقراطية لليبيا.

وتابع البيان “هذا الشخص يحمل الجنسية الكندية، وفي نفس الوقت نجد وسيلته الإعلامية تمارس التحريض والإرهاب وبث الفتن بالاشتراك بفعل يتضرر منه أكثر من ثلثي الشعب الليبي، وبصورة واضحة”.

وأكدت أنه بالرغم من مرور أيام وأسابيع على هذا الظهور الإعلامي المصور المخالف لمواثيق حرية الإعلام والتعبير وحقوق الإنسان، لم تقم القناة بإصدار مايفيد بأن ذلك التصرف، هو تصرف شخصي لايعبر إلا عن رأي صاحبه، أو تقديم اعتذار الشعب الليبي، معتبرة ذلك تضمينا كاملا ومسؤولية قانونية كاملة بين القناة ومضيفها سينالهم العقاب عنها محليا ودوليا.

وبينت الداخلية، إنها أرادت توضيح الصورة للشعب الليبي، والمنظمات الدولية، وفريق العقوبات التابع لمجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وسفارات الدول الخمس الكبرى.

هذا وكانت داخلية الوفاق، أصدرت بيانا قبل ساعة من هذا البيان التكميلي، قالت فيه إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، داخليا وخارجيا ضد المتورطين في قطع المياه عن طرابلس، وبعض مدن المنطقة الوسطى.

ودعت داخلية الوفاق، المنظمات الدولية، وفريق العقوبات التابع لمجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وسفارات الدول الخمس الكبرى، لتوثيق هذه الجريمة، وإضافتها لما ارتكب من جرائم حرب في حق سكان العاصمة.

داخلية الوفاق اتهمت قوات حفتر، بارتكاب هذه الجرائم، مشيرة إلى ضرورة معرفة حقيقة “إدعاءات حفتر الذي يقول بإنه يبني جيش، ويريد استقرار البلاد وإنفاذ القانون، حسب البيان”.

وأضاف البيان، أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها هذه المجموعة بقيادة خليفة احنيش، بمحاولات إجرامية، موضحة أنها خطفت عدد من الأشخاص حاملي الجنسية الكورية الجنوبية، والفلبينية، وحاولت مقايضتهم بشقيقه الموقوف على ذمة الانتماء لجماعة محظورة، وتم تقديمه للقضاء.

وأوضح، أن المختطفين أفرج عنهم قبل يومين بمساعدة “حفتر، وبوساطة خارجية”، مشيرة إلى أن عملية غلق المياه عن العاصمة، هي محاولة لإحباط الروح المعنوية لثلثي سكان ليبيا وإرهابهم ماديا ومعنويا.

هذا وقد أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، أمس الأحد، توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه، عقب قيام مجموعة مسلحة باقتحام موقع الشويرف وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالب لهم.

وأضاف الجهاز في بيان له، أن هذا الأمر سيترتب عنه انقطاع المياه على مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى بداية من صباح اليوم الإثنين، بالإضافة إلى توقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان وبعض مدن الجبل الغربي الذي كان مبرمج ضمن خطة التشغيل.