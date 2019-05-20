واصفة إياه بالأسلوب الرخيص .. غرفة علميات الكرامة تنفي حجب المياه عن أهالي طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفت غرفة علميات الكرامة الأخبار المتدوالة في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص علاقة القوات المسلحة بقطع المياه عن العاصمة طرابلس .

وأكدت الغرفة – في بيان لها اليوم الإثنين على صفحتها الرسمية على فيسبوك – أن قوات الجيش لايمكن أن يستخدم الأساليب الرخيصة ويحجب المياه عن أهالي طرابلس رغم ماتقوم به الميليشيات من تفتيش لأهالي ترهونة وغريان والمدن الواقعة في نطاق سيطرته”.

الغرفة أوضحت أن ” الميليشيات تمنع البنزين والغاز وهو محاولات رخيصة وواضحة من تنظيم الإخوان الإرهابي، لافتة إلى أن هذا العمل لاتسمح به قوات الجيش وهو محاولة رخيصة وواضحة من تنظيم الإخوان وادواته للإساءة للقوات المسلحة.

وأضافت أن ” الشخص الذي أقفل الصمامات يطالب بإطلاق سراح شقيقه من قوة الردع لماذا هذا التوقيت وكم من الأموال الليبية ستهدر في سبيل بقاء هذه الشراذم الإخوانية ستصلكم الحقيقه بكل تأكيد”.

يشار إلى أن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أكد توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه أمس الأحد بعد قيام مجموعة مسلحة باقتحام موقع الشويرف وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالب لهم، الامر الذي سيترب عنه انقطاع المياه على مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى اليوم الإثنين وتوقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان وبعض مدن الجبل الغربي الذي كان مبرمج ضمن خطة التشغيل .