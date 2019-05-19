كاجمان يبحث مع بوتشيني تفعيل اتفاقيات التعاون بين ليبيا وإيطاليا

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش نائب المجلس الرئاسي عبد السلام كجمان، مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشيني، تفعيل اتفاقيات التعاون بين ليبيا وإيطالية في مجال الزراعة، الصيد البحري والمزارع السمكية .

كما تناول اللقاء، الاتفاق على أهمية التعاون الفني في مجال الزراعة والصيد البحري، والبدء الفعلي في التعاون بين البلدين، والعمل على تسويق منتجات الأسماك الليبية في إيطاليا.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة وزراء الوفاق بطرابلس، حضره وزير الزراعة المفوض عبد الباسط الغنيمي .