معيتيق يبحث مع الكبير كيفية تحسين أوضاع النازحين

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أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث نائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، تطورات الأوضاع الحالية والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن .

وتناول اللقاء بحسب تدوينة لمعيتيق، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد، كيفية تحسين أوضاع النازحين نتيجة الاعتداءات على مدينة طرابلس، والعمل على تسهيل تقديم الخدمات الضرورية.

يشار إلى أن المصرف المركزي بالبيضاء كان قد حذر من ما وصفها بـ”الممارسات غير القانونية التي تقوم بها إدارة المصرف المركزي بطرابلس، معتبراً أنها تهدد السلم الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح المصرف في بيان له، في 8 مايو الجاري، أنه رصد صرف الأموال بطريقة غير قانونية، مؤكداً أنه لا ميزانية إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب .

وهو مانفاه مركزي طرابلس، واصفا ماورد في بيان مركزي البيضاء بـ”الافتراءات، وتشويه للحقائق”.

واستنكر ماجاء في البيان من تأجيج للكراهية، وزيادة الاحتقان، وإذكاء لروح العداء بين أبناء الوطن الواحد زورا وبهتانا، حسب تعبيره.

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