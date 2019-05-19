بسبب سوء الأوضاع الأمنية .. مفوضية اللاجئين في ألمانيا ترفض إعادة المهاجرين إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

رفض مدير مفوضية شؤون اللاجئين في ألمانيا، دومنيك بارتش، إعادة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبي بالبحر المتوسط، إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا.

بارتش شدد ، بحسب تصريحات لصحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية، اليوم الأحد، على ضرورة توظيف كل الإمكانيات السياسية المؤثرة، من خلال الاتحاد الأوروبي، لإنهاء المعاناة في معسكرات الاعتقال بالمنطقة الغربية في ليبيا .

وأضاف أن “الوضع الإنساني في المراكز مدمر، فهي تعاني من نقص في الأطعمة والماء وكثيرون بحاجة ملحة لمساعدات طبية”، مشيرًا إلى وجود معسكرات الاعتقال في مناطق تبادل إطلاق نار في طرابلس.

وطالب بارتش، حكومات دول الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تجريم أفراد الإنقاذ التابعين لمنظمات خاصة، مشدداً على ضرورة رفع القيود القانونية واللوجستية لأن عشرات الآلاف من الأشخاص مدينون بحياتهم لجهود المنظمات غير الحكومية.