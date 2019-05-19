غوتيريش يدعو الجميع لتطبيق قرار حظر السلاح على ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بقوة جميع الدول على تطبيق قرار حظر الأسلحة في ليبيا، قائلا إن منع انتشار الأسلحة أمر مهم لتهدئة القتال الحالي واستعادة الاستقرار في البلاد.

جوتيريش أعرب ، عن قلقه العميق في تقرير لمجلس الأمن، تم توزيعه الجمعة، ونقلته وسائل إعلام عالمية، مؤكداً إن العمليات العسكرية الحالية في ليبيا، تعززت من خلال نقل الأسلحة إلى البلاد، بما في ذلك عن طريق البحر.

يشار إلى أن دولة تركيا أرسلت أمس السبت إلى ميناء طرابلس ما يقرب الـ40 مدرعة تركية الصنع تقول المصادر إنها وصلت من ميناء سمسون، لصالح المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المدعومة من حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا في طرابلس، في خرق لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب الفصل السابع الذي صدر عن مجلس الأمن في 2011.