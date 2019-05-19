الاتحاد العراقي يكشف مصير ودية ليييا

أخبار ليبيا24

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، أنه تلقى مراسلة من نظيره الليبي بشأن إلغاء المباراة الودية بين المنتخبين العراقي والليبي التي كانت مقررة في شهر يونيو المقبل.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان له أن الاتحاد الليبي لكرة القدم أبلغه بتعذر إجراء المباراة الدولية الودية المقررة بين المنتخبين في تونس في العاشر من يونيو المقبل ، وذلك بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها ليبيا وخصوصا في العاصمة طرابلس، ما يتعذر تجميع اللاعبين وتهيئتهم.

وسيغادر المنتخب العراقي إلى تونس في الثاني من الشهر المقبل لخوض مباراة ودية مع منتخب تونس، ثم يعود إلى العراق بعد إلغاء مباراة ليبيا.