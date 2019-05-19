صنع الله: المعارك والحروب الراهنة تتسبب في فراغ أمني لا يخدم إلا مصالح المتطرفين

صنع الله: المعارك والحروب الراهنة تتسبب في فراغ أمني لا يخدم إلا مصالح المتطرفين

أخبار ليبيا24

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله إن المعارك والحروب الراهنة تتسبب في فراغ أمني لا يخدم إلا مصالح المتطرفين الذين يسعون إلى نشر المزيد من الفوضى في كافّة أرجاء ليبيا.

وذكر صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط تدين كلّ أشكال الصراع وما يترّتب عنها من زعزعة لثقة المستثمرين الدوليين، وتقويض للمساعي الرامية إلى النهوض بقطاع الطاقة.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة عن إدانة المؤسسة الشديدة للهجوم الإرهابي الذي شُنّ على مقربة من حقل زلة النفطي وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم مواطن ليبي.

وندّد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بهذا الهجوم، محذّرا من المخاطر التي تهدّد قطاع النفط الليبي جرّاء الأعمال العدائية القائمة.

وقال صنع الله إنّ المؤسسة الوطنية للنفط تدين بشدّة الهجوم الذي كان من شأنه أن يهدّد حياة موظفي قطاع النفط، ويعرّض منشآته إلى الخطر.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أنّ هذه الحادثة تؤكّد هشاشة الوضع الأمني في بلادنا، وتشدّد على الحاجة إلى وقف إطلاق النار فورا.

وأشارت المؤسسة إلى أنّه لم يكن لهذا الحادث أي تأثير مباشر على سير العمليات، موضحة أن إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عقدت اجتماعًا طارئًا لمراجعة البروتوكولات الأمنية، مطالبة بأن يتّخذ حرس المنشآت النفطية بالمنطقة التدابير الوقائية اللازمة.