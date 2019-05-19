الجلاء للحوادث ينشر إحصائية حالات شهر مايو الحالي

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نشر مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي إحصائية جديدة للحالات التي استقبلها خلال شهر مايو الحالي.

وأوضح المستشفى أن الحالات تمثلت في الحوادث 5 حالات، والمشجارة 19 حالة وبلغ عدد حالات الإسعاف 205 ودخل للمستشفى 55 مريض وخرج منها 29 مريض بعد أن تلقوا العلاج اللازم وبلغ عدد حالات التحويل من خارج بنغازي 21 حالة ومن داخل بنغازي 3 حالات.

وأشار مستشفى الجلاء إلى أنه بلغ إجمالي عدد المترددين على العيادة الخارجية 173 حالة والذين تم غرز جروحهم المختلفة 66 حالة وحالات الجبس بلغت 42 حالة.

ولفت إلى أنه أجري معمل التحليل بالمستشفي 432 تحليل طبي مختلف أما عن حالات التصوير للأشعة المختلفة بلغت 550 حالة تصوير Xray وحالات الأشعة المقطعية 28 حالة ودبلير الأوعية الدموية 3 حالات والموجات الصوتية أجريت لـ 47 حالة.

وأكد المستشفى أن عدد الحالات التي أجرت المامو جرام فحص الثدي بلغت 5 حالات وبلغت عدد العمليات الجراحية التي أجراها المستشفى 25 عملية جراحية.