بايرن ميونخ على عرش ألمانيا للمرة السابعة تواليا

أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق نادي بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي، بعد الفوز الكبير على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1، اليوم السبت، في آخر جولات البوندسليجا.

سجل خماسية بايرن ميونخ كينجسلي كومان وديفيد ألابا وريناتو سانشيز وفرانك ريبيري وآريين روبن، في الدقائق 4 و53 و58 و72 و78، بينما أحرز سيباستيان هيلير هدف فرانكفورت في الدقيقة 50.

بهذه النتيجة، أنهى البايرن موسمه متربعًا على عرش البوندسليجا برصيد 78 نقطة بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند الوصيف، بينما تراجع فرانكفورت للمركز السابع بتوقف رصيده عند 54 نقطة.