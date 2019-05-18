نافيًا وقف إطلاق النار.. المحجوب: خسائر قوات الوفاق وصلت إلى الثلث
أخبار ليبيا 24 – خاص
كاشف آمر إدارة التوجيه المعنوي بقوات الكرامة، عميد خالد المحجوب، أن خسائر قوات الوفاق وصلت إلى الثلث، واصفًا إياها بالكبيرة جدًا .
ونفى المحجوب، ما تردد بوسائل الإعلام ومواقع التواصل حول احتمالية وقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي، مؤكدًا عدم صدور أي تعليمات حتى الآن في هذا الإطار.
المحجوب أوضح ، أن قوات الوفاق تستميت من أجل السيطرة على المطار، وأن قوات الجيش الوطني أحكمت السيطرة على عدد من المحاور، وفرضت طوقا حول طرابلس بالكامل .
وتابع المحجوب، بأن قوات الجيش، مستمرة في عملياتها التي تهدف للقضاء على المليشيات الإرهابية في طرابلس، وأن الأمر لا يتعلق بدخول قلب العاصمة، إلا أنه يستهدف القضاء على الإرهابيين والمليشيات.