الثني يشرف على توزع دفعة جديدة من السيارات على أقسام وزارة الداخلية

الثني يشرف على توزع دفعة جديدة من السيارات على أقسام وزارة الداخلية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أشرف رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم السبت، على توزيع دفعة جديدة من آليات وزارة الداخلية على مختلف مديريات الأمن والإدارات العامة بالوزارة.

وشارك الثني في مراسم التوزيع كل من وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي صلاح الخفيفي وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية.

وتفقد الثني، مخازن الإدارة العامة للآليات بوزارة الداخلية في مدينة بنغازي، كما تفقد ورش الصيانة وعمليات طلاء الآليات بحسب الألوان المعتمدة لكل إدارة.

وأكد مدير الإدارة العامة للآليات محمد الحداد، أن تعليمات وزير الداخلية تقضي بتوزيع هذه الدفعة من الآليات لكل مديريات الامن في غرب البلاد وجنوبها بما يدعم الخطط الأمنية في تلك المناطق بما يكفل حفظ الأمن وحماية ظهر القوات المسلحة، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للدعم المركزي ضمن المستهدفين من استلام الآليات من هذه الدفعة لما لهذا الجهاز من أهمية بالغة في دعم جهود الأمن بمختلف مناطق الحكومة المؤقتة.

من جهته أكد الثني، أنه لن يتوانى عن تقديم الدعم اللازم لوزارة الداخلية لتقوم بدورها المنوط بها في تأمين الوطن والمواطن في هذا الوقت من عمر البلاد.