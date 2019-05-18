الثني يدشن مقر الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ببنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

دشن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم السبت، مقر الشركة العامة للمياه والصرف الصحي – سهل بنغازي الكائن بمنطقة الصابري بعد الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة له وإعادة إعماره.

وحضر مراسم إعادة افتتاح المقر الذي تضرر بفعل الجماعات الإرهابية التي كانت متحصنة بتلك المنطقة قبل دحرها على يد القوات المسلحة الليبية، رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي، وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري.

وأبدى الثني، ارتياحه لحجم وسرعة الإنجاز الذي تمت به أعمال الصيانة لهذا المرفق الحيوي الذي من شأنه خدمة المدينة وأهلها.

من جهته، أشاد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي بمجهودات الحكومة المؤقتة في خدمة مدينة بنغازي، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الشركة في سبيل حلحلت كل الاختناقات داخل المدينة، لافتا إلى أن بلدية بنغازي ستكون داعمه لهذه المجهودات وستقدم كافة الاحتياجات ولإمكانيات التي تساعد الشركة على العمل والإنجاز.