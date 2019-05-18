مصادر مقربة من “وفاء بوقعيقيص” تحذر من الصفحات المزورة على مواقع التواصل الاجتماعي

مصادر مقربة من “وفاء بوقعيقيص” تحذر من الصفحات المزورة على مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار ليبيا 24- متابعات

نفت مصادر مقربة من سفيرة ليبيا لدى واشنطن وفاء بوقعيقيص ما يتم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي والجيوش الإلكترونية وداعمي الفتن وعديمي المروءة بنشر الأخبار المزيفة والكاذبة عن بعض الشخصيات الوطنية .

المصادر نفسها أضافت أن هناك بعض الصفحات تنتحل أسماء شخصيات من النساء الوطنيات وتورج كلام زائف لا أساس له من الصحة .

وطالبت المصادر كافة المواطنين بعدم الانجرار وراء هذه الصفحات التي تقوم كل فترة بتغيير الأسماء المستعرة، معربة عن آسفها أن هناك من يتابع هذه الصفحات ويقوم بترويج أخبارها .

ولفتت سفيرة ليبيا لدى واشنطن إلى أنها لم تتلقى أي طلب رسمي من وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بخصوص أحداث طرابلس.

وأوضحت أن “السفير هو موظف لدى الدولة، ويأتمر من وزير الخارجية وينفذ سياسات وزارة الخارجية فقط”.