الثني : أتابع ما ينشر عبر وسائل الإعلام حيال المشاكل التي تواجه مدينة بنغازي

الثني : أتابع ما ينشر عبر وسائل الإعلام حيال المشاكل التي تواجه مدينة بنغازي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

زار رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، منطقة شبنة المساكن، للوقوف على أزمة طفح المياه السوداء، نتيجة انسداد شبكات الصرف الصحي.

المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أوضح أن الثني استمع لتقارير فنية بينت أسباب انسداد الشبكة، ما أدى إلى إغلاق الطريق المؤدية إلى منطقة المساكن وشبنا ومنطقة بوعطني .

وأكدت الحكومة أن الثني أصدر تعليماته الفورية لرئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بمعالجة مشكلة طفح المياه، عن طريق تكليف شركة المياه والصرف الصحي بسحب المياه في بحر ثلاثة أيام، وإصلاح خطوط الشبكة المعطلة.

وجاءت زيارة الثني ضمن متابعته للرأي العام بشكل دوري وتلقيه لشكاوي المواطنين حيال أي مشاكل تعتريهم.

وأكد رئيس الحكومة اهتمامه بكافة أحياء ومناطق مدينة بنغازي، لافتا إلى أنه يتابع كل ما ينشر عبر وسائل الإعلام حيال أية مشكلة تعتري المدينة، وأنه يستقبل شكاوي المواطنين بالخصوص ويعمل على حلول فورية لها.