في أقل من 6 أشهر وللمرة الثانية .. شركة الخليج تنجح في إعادة بئر نفطي للإنتاج

في أقل من 6 أشهر وللمرة الثانية .. شركة الخليج تنجح في إعادة بئر نفطي للإنتاج

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والإمداد والمعلومات بشركة الخليج العربي فضل الله احتيته أن مهندسو وفنيو الشركة نجحوا في تحويل البئر النفطي بحقل مسلة والمهجور منذ 40 سنة H54-65″” إلى بئر نفطي منتج بإنتاجية تفوق 2900 برميل في اليوم .

احتيته أوضح أن المحافظة على القمة أصعب من الوصول إليها، لافتًا إلى أن هذه المرة الثانية في أقل من ستة أشهر ينجح فيها العاملين في الشركة من إتمام عملهم بنجاح .

وقال إنه تم استخدام التقنية الحديثة من قبل شركة شلمبرجير للحفر المائل (جيوسفير)، لإعادة حفر البئر المذكورة سلفًا .

الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز تم للمرة الثانية في أقل من ستة أشهر من الإنجاز المماثل في البئر الأول “HH86-6” وإن هذا الإنجاز يعتبر أكبر برهان على أن المهندس والفني الليبي لا يقل كفاءة عن أي مهندس أجنبي، بشرط توفر مناخ الأمن والأمان وبيئة العمل المساعدة على الإبداع والإنجاز .

يشار أن شركة الخليج العربي للنفط تسعى لتطوير حقولها النفطية بكل المواقع من أجل المساهمة في زيادة الإنتاج .