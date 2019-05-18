تعادل الهلال والمروج في افتتاح البطولة التنشيطية

أخبار ليبيا 24 – خاص

حسم التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين لقاء الافتتاح في البطولة الرمضانية التنشيطية لفرق كرة القدم والذي جمع الهلال والمروج على أرضية ملعب شهداء بنينا .

وجاءت المباراة قوية ومثيرة وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تقدم المروج بهدف من ضربة ثابتة عن طريق اللاعب علي المهدي وعدل انس المصراتي الكفة للهلال .

وعاد المروج للتقدم بواسطة مهاجمة مهند مطول لكن مهاجم الهلال محمد المنصوري نجح في خطف التعادل لفريقه .

وقال لاعب الهلال محمد المنصوري إن المباراة كانت ممتازة مثنياً على أداء المروج، مضيفًا أن المباراة تعتبر فكرة تنظيم البطولة شي إيجابي خاصة في ظل توقف منافسات الدوري الممتاز وطلب من مسئولي الكرة استئناف المسابقة .

ويشارك في البطولة التنشيطية التي ينظمها نادي السواحل 10 فرق قسمت على مجموعتين ضمت الأولى الهلال والمروج والطيران والسد والسواعد في ، فيما جاءت فرق النجوم والسواحل وقاريونس والشروق وجامعة بنغازي في المجموعة الثانية .