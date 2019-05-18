بعد إنهاء معناتهم ..وصول الرهائن الفيليبين إلى بلادهم

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل المهندسين الفلبينيين الثلاثة المحتجزين في ليبيا إلى العاصمة الفلبينية مانيلا بعد أن استطاعت القوات المسلحة إطلاق سراحهم بعد خطفهم أثناء عملهم كمهندسين من محطة مياه في “جبل الحساونة” بغرب ليبيا واحتجازهم العام الماضي على يد مليشيات مسلحة.

ورحبت جمهورية الفلبين بالإفراج عن المهندسين الفلبينيين الثلاثة شاكرة الجهود التي بذلتها كل من ليبيا والإمارات، وكوريا الجنوبية، ودول أخرى.

وقالت السفارة الفلبينية في طرابلس، إن وزير الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين، استقبل المهندسين بمطار نينوي أكينو، رفقة سفيرهم لدى الإمارات العربية المتحدة.

وأكد لوكسين في تصريح نشرته السفارة، أن الخارجية الفلبينية لن تترك الفلبينيين في خطر، معبرًا عن سعادته لقدرة بلاده على إعادة المحتجزين إلى ذويهم وهم على قيد الحياة.