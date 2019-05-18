النصر ينظم مباراة تكريميه للفقيد هشام الككلي

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظمت إدارة نادي النصر مباراة استعراضيه على روح فقيد الرياضة والمدرب هشام الككلي الذي توفي بعد تعرضه لنوبة قلبية .

ويعمل هشام الككلي، مدرب للأهلي طرابلس في الفئات السنية، وتوفي صباح الخميس قبل الماضي.

وشارك في المباراة التي أقيمت الجمعة على ملعب نادي النصر نخبه من اللاعبين الذين مثلوا النصر في كل الأوقات و عدد من لاعبي الفريق الأول بالنادي .

وقال رئيس نادي النصر عز الدين الوكواك إن إدارة النادي نظمت هذه المباراة وفاء للأسماء التي مثلت النادي.

وقد الوكواك الشكر لكل من شارك في هذه المباراة وأقدم التعازي لشقيقه المدرب الحالي بنادي النصر محمد الككلي .

هذا وشارك في المباراة عدد من الأسماء المعروفة أبرزهم أحمد سعد، وخالد حسين، وعلى الحاسي، ومرعي الرمي، وإبراهيم الحاسي، و مفتاح طقطق، وسالم روما، وأنس الورفلي، وعدد من لاعبي الفريق الأول بنادي النصر .