مدير الرقابة على الأغذية بطبرق : البصل المصري الأحمر خالي من المبيدات

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية البطنان محسن الكريمي أنه بعد إجراء التحاليل اللازمة تبين أن البصل الأحمر المصري خالي من بقايا المبيدات الحشرية ومؤثرات الكاديوم والرصاص .

الكريمي أوضح – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن البصل خالي من المواد المذكورة سلفًا، وتعد مطابقتها للمواصفات القياسية ماعدا طريقة النقل والمنوالة.

ولفت المسؤول إلى انه تم الإفراج على شحنتين من البصل الأحمر القادم من مصر، الشحنة الأولى تم ضبطها في بوابة المثلث شرق طبرق عن طريق أجهزة مكافحة التهريب .

وأضاف مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية البطنان أن الشحنة الثانية من البصل الأحمر تم ضبطها في المركز الأمني ببوابة وادي السهل غرب طبرق وبعد إجراء التحاليل اللازمة تبين ظهور نفس النتائج للشحنة الأولى.

ونبه الكريمي إلى أن الطريقة الصحية لنقل البصل يجب أن تكون في سيارات خاصة “حفاظات” بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وبعيداً عن الملوثات، مشيرًا إلى أن النقل والمناولة يجب أن تكون من الشروط الصحية.

وأكد الكريمي أن التحاليل سالفة الذكر على البصل المصري الأحمر مطابق للتحاليل المعملية والأمر الآن متروك للجهات الضبطية .

وكان الكريمي قد أكد أن جميع الخضروات والفواكه والأغذية القادمة من دولة مصر الشقيقة لا تخضع للرقابة على الرغم من أنه لدينا في منفذ أمساعد البري.

يشار أن جمارك أمساعد قد منع استيراد البصل الأحمر من مصر لوجود بقايا من المبيدات الحشرية وعليه قد تم سحبه من محال الخضروات الأيام الماضية بمدينة طبرق عن طريق جهاز الحرس البلدي.