لحفظ الاستقرار بالمدينة .. داخلية المؤقتة تطلق خطة أمنية لتأمين درنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مدير أمن شحات عميد دكتور محمد فرج سليمان انطلاق عمل الخطة الأمنية رقم “1” بشأن تأمين مدينة درنة والتي أطلقها وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

رئيس الخطة عميد دكتور محمد فرج سليمان قال إن الخطة بالتعاون بين مديرية أمن شحات وجهاز الدعم المركزي، لافتًا إلى أنها تهدف إلى تأمين كافة المرافق الحيوية بالمدينة، والحفاظ على الأمن داخلها، وإحكام السيطرة الأمنية عن كافة المداخل والمخارج للمدينة.

وأشار إلى أن الدوريات المشاركة في الخطة تبذل جهودا استثنائية في حفظ الأمن والأمان بالمدينة، لافتًا إلى تعاون المواطنين مع قوات الأمن في حفظ الاستقرار بالمدينة.

وأكد مدير أمن شحات تفعيل عمل الدوريات والتمركزات الأمنية، وتسيير حركة المرور، مشددًا على أن الخطة تعمل على ضبط كافة الأشخاص المطلوبين على ذمم قضايا جنائية لدى النيابة العامة بدرنة، واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار بالمدينة.

وقال إن جهاز الدعم المركزي شحات كان من ضمن الأجهزة الفاعلة والتي كان لها دور كبير في محاور القتال من انطلاق عملية الكرامة، لافتًا إلى أنه شارك في تحرير مدينة درنة من الإرهاب، وأن رئيسه عقيد حسين الصابر كلّف معاونا لآمر الخطة الأمنية رقم 1.

ودعا آمر الخطة إلى تكاتف جميع الأجهزة الأمنية المتواجدة في مدينة درنة مع أعضاء الخطة وبذل الجهد لحفظ الأمن والاستقرار بدرنة.