المجبري : السراج أساء استخدام السلطة وعمل على تحقيق مكاسب شخصية

أخبار ليبيا 24

اتهم نائب رئيس المجلس الرئاسي المستقيل، فتحي المجبري، رئيس المجلس، فايز السراج، باستخدام سلطاته ونفوذه لتحقيق مكاسب شخصية له ولمن وصفهم بحفنة المستشارين المحيطين به.

المجبري قال إن السراج يتحمل المسؤولية عن فشل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في المهمة التي شكلت من أجلها.

كما اتهم المجبري رئيس المجلس الرئاسي بالمسؤولية عن العمليات التي تخوضها القوات المسلحة، من خلال تراجعه عن الاتفاقات والتفاهمات التي وافقت عليها العديد من الدول؛ وعلى رأسها اتفاق أبو ظبي.

وأضاف المجبري، أن السراج تعمد تعطيل اجتماعات مجلس الوزراء لفترات تصل إلى ستة أشهر، مبديا استغرابه مما وصفه بادعاءات السراج دفاعه عن الدولة المدنية، في الوقت الذي قال إنه يخالف القوانين، وأبجديات عمل الإدارة الحكومية، ويدير البلاد من خلال سلطة الأمر الواقع، وأنه انتهى به المطاف إلى الارتماء في أحضان الجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون التي تقاتل القوات المسلحة.