خارجية المؤقتة تشيد بالتنسيق بين قيادة الجيش الليبي والإمارات في تحرير الرهائن الأجانب

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أخبار ليبيا 24

أشادت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة بجهود قوات الجيش الوطني  في عملية إطلاق سراح ثلاثة مهندسين فليبينيين ومهندس من كوريا الجنوبية تم اختطافهم قبل عشرة أشهر من مشروع النهر الصناعي بمنطقة جبل الحساونة من قبل مجموعة مسلحة.

الوزارة أكدت في بيان لها اليوم الجمعة – الذي اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه –  بأنه لولا جهود قوات الجيش لكان مصير الرهائن إلى الآن مجهولاً .

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وأوضح البيان أن “مناشدة الرئاسة الفليبينية لحكومة السراج غير الدستورية فشلت في إطلاق سراح الرهائن، مشددًا على أن إطلاق سراح الرهائن جاء بفضل جهود قوات الجيش التي تحارب “أوكار الإرهاب في كل مكان من التراب الليبي”.

كما أشاد البيان بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في التنسيق مع قيادة الجيش  والتي أدت إلى تحرير الرهائن وعودتهم سالمين لبلادهم وأسرهم.

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