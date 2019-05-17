مستشار ترامب السابق: الجلسة التي نظمتها المعارضة في الكونغرس ضد حفتر تفيد للإخوان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال أستاذ العلوم السياسية والمستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، الدكتور وليد فارس، أن جلسة الاستماع التي نظمتها المعارضة في الكونغرس ضد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، هي خطوة إلى الوراء تفيد الأجندة الإخوانية.

فارس أضاف في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أن السياسة الأمريكية تجاه ‎ليبيا يجب أن تتحول إلى مواقف إستراتيجية.

ووصف الاتصال الهاتفي بين الرئيس ترامب وحفتر “بالخطوة مهمة”.

وأوضح أن “جلسة الاستماع التي نظمتها المعارضة في الكونغرس، من دون توازن في المشاركة، هي خطوة إلى الوراء تفيد الأجندة الإخوانية”.

يشار إلى أن مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعثوا رسالة إلى النائب العام الأمريكي ويليام بار ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي، طالبوا فيها وزارة العدل التحقيق “في مزاعم ارتكاب جرائم حرب ضد المشير خليفة حفتر، كونه مواطناً أمريكياً”.