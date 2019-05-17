عضو الجماعة الليبية المقاتلة “الساعدي” يدعوا إلي تهجير مؤيدي حفتر من طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذر القيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة والذي يترأس حزب الأمة الإرهابي “سامي الساعدي” المعروف بكنية “أبو المنذر” أهالي طرابلس من تأييد قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر .

جاء هذا التحذير بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت المئات من المواطنين في طرابلس من إطلاق العمليات العسكرية، على يد مسلحين يقال إنهم تابعين لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا .

الساعدي طالب على حسابه الخاص على فيسبوك، مؤيدي قوات الجيش الوطني من أهالي طرابلس بضرورة بيع ممتلكاتهم في طرابلس والذهاب إلى بنغازي للعيش مع حفتر وقواته في أمن وأمان وحرية، حسب وصفه .

يشار إلى أن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أكد ليلة أمس الخميس أن المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق اعتقلت تعسفيا وأخفت قسرًا مئات الأشخاص من مؤيدي القوات المسلحة في طرابلس.

المركز أفاد، أن مليشيات مصراتة ألقت القبض على نحو 180 شخصًا من مؤيدي القوات المسلحة وقامت باحتجازهم بإحدى المزارع الواقعة على طريق السدرة .

وأشار إلى أن المحتجزين جرى سجنهم داخل ما يعرف بـ “مزرعة المجدوب” والموجودة فيها غرفة عمليات لبعض مليشيات مصراتة، هذا إن لم يتم نقلهم لجهة أخرى.

يشار إلى أن مصادر صحفية نشرت وثائق خاصة من مصدر أمني في جهاز الداخلي الليبي السابق تتعلق بعدد من العناصر المصنفة ” بالإرهابية ” فترة نظام القذافي، من بينهم القيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة” سامي الساعدي ”، والذي يتولي أمين عام مجلس البحوث والدراسات في دار الإفتاء التابعة للمؤتمر الوطني العام.

من هو الساعدي؟

هو ”سامي مصطفي خليفة الساعدي“، من الجماعة الإسلامية المقاتلة، ولديه العديد من الأسماء الحركية ابوالمنذر الساعدي، وحمزة، وفتحي، ويونس، وابواروي، وابوانس، وكان يقيم في بريطانيا.

كيف كان؟

رقم ملفه لدي الأجهزة الأمنية الليبية سابقا ” 3169 “ ورد اسمه بأقوال الإرهابي ” محمد عمر مارينة ” وهو عضو بتنظيم الجهاد “عضو بمجلس الشورى ومسؤول اللجنة الشرعية” وكان يتواجد في ذلك الوقت في بريطانيا، والإرهابي صلاح عبد القادر البدرى أمير الجماعة الإسلامية المقاتلة ويرأس اللجنة السياسية بالجماعة ويقوم بإمامتهم في الصلاة وتواجد في السودان وبريطابيا.