رصد شحنة أسلحة قادمة من تركيا على متن الخطوط الإفريقية

رصد شحنة أسلحة قادمة من تركيا على متن الخطوط الإفريقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور لطائرة مدنية تابعة لشركة الخطوط الإفريقية وهي تقوم بتفريغ شحنة أسلحة وذخائر قادمة إلى ليبيا عبر تركيا إلى مطار معتيقية بطرابلس .

النشطاء أشاروا إلى أن الذخائر والأسلحة المحملة في الطائرة وضعت بداخل صناديق ملصق عليها شعار جمعية الهلال الأحمر لإيهام الجميع بأن الشحنة إنسانية.

ولم يعلن جمعية الهلال الأحمر بطرابلس عن استلام أي معونات إنسانية من أي دولة بعد رصد الشحنة ولا يعلم أن تم تفريغ الشحنة بعد خروجها من مطار معتيقية .

وتتحفظ وكالة أخبار ليبيا 24 على نشر اسم الكابتن قائد الطائرة ومساعدة .