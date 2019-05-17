ميناء بنغازي يستقبل سن محملة بالمواد الغذائية والمواشي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المتحدث باسم ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي عن دخول سفينة نقل الحاويات “أتلان اكس برس” لميناء بنغازي البحري على الرصيف “3” وكان وكيلها الملاحي شركة عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية.

الشهيبي أوضح ان السفينة محملة بعدد 67 حاوية تحتوي على البضائع التالية “3420 كرتونة جبنة ، و3036 كرتونة حليب معلب، و3340 شوكلاطه، ومواد تنظيف، وقطع غيار سيارات ، وأدوات صحية، وبلاط لامع ، ومكيفات وملاحقاتها، ومواد تشغيل ، وأثاث ، وكماليات سيارات ، وإطارات ، وأحذية، وطابعات رقمية ، ومنتجات عناية بالشعر ، وبطاطين، وأحذية رياضية ، وعدد 63 سيارة ).

وفي ذات الشأن، أكد رسوا السفينة “رومى ترادر” الوكيل الملاحي شركة إتحاد ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 49 حاوية تحوي بضائع مختلفة.

وكما استقبل الميناء سفينة نقل الحبوب (AT27) الوكيل الملاحي شركة الربان للتوكيلات الملاحية محملة بـ 13400 طن من حبوب الذرة.

وأشار الشهيبي إلى أن الميناء في انتظار دخول سفينة نقل المواشي “بلو مون” الوكيل الملاحي شركة خطوط نبتون للتوكيلات الملاحية بداية الأسبوع القادم وعلى متنها 4600 رأس من الأغنام و145 رأس من الأبقار قادمة من دولة أسبانيا .

ويشهد ميناء بنغازي حركة ملاحة تجارية بعد أن عادت إليه الحياة بعد توقف دام لسنوات أثناء حرب المدينة على المجموعات الإرهابية التي دمرت أغلب المعالم التي سيطرت عليها ومنها ميناء بنغازي البحري .