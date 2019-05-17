أمن بنغازي تطلق خطة مرورية لتعقب مُخالفي القوانين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلقت مديرية أمن بنغازي الخطة المرورية بإشراف قسم المرور والتراخيص بنغازي لتعقب مُخالفي قوانين المرور، وإنفاذاً لسير عمل الخطة الأمنية المرورية الشاملة ولضبط حركة الشارع العام ولتنظيم حركة السير ومرور المركبات الآلية، ومنع الاختناقات المرورية وما تسببه من تعطيل ومشاحنات، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية المعمول بيها خلال الشهر الفضيل وما يتطلبه من ضرورة تواجد كثيف وظاهر بالفترة الصباحية والفترة الليلية .

وانطلقت هذه الخطة (الأمنية والمرورية) لإقرار السيطرة الأمنية المطلوبة داخل مدينة بنغازي خلال الشهر الفضيل وطيلة عطلة عيد الفطر.

الجدير بالذكر أن مديرية امن بنغازي تعمل بشكل مستمر لإيجاد حلول للمشاكل التي تحدث على الطرقات العامة بالمدينة .