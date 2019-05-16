مجلس أعيان الزنتان يؤكدون وقوفهم مع القوات المسلحة من أجل تحرير الوطن

مجلس أعيان الزنتان يؤكدون وقوفهم مع القوات المسلحة من أجل تحرير الوطن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشرت شعبة الإعلام الحربي، التابع لقوات الجيش الوطني، فيديو لزيارة عدد من مشايخ وحكماء وأعيان مدينة الزنتان إلى عدد من محاور القتال، من بينها محور مطار طرابلس الدولي.

وحسب التسجيل الذي نشرته صفحة شعبة الإعلام الحربي، وجه أحد مشايخ الزنتان، الشكر لجنود وضباط قوات الجيش الوطني، على جهودهم لصالح الوطن، موضحًا أن ذلك ليس لصالح مناصب أو مكسب مالي.

ووجه الشيخ رسالة لمن وصفهم بـ “المُكذبين”، ومن يزعموا أن هذه قوات خليفة حفتر، قائلاً: “حفتر لا يملك جيشًا، بل هو ضابط وطني ليبي، وقائد عام للقوات المسلحة، أراد من أراد، ورفض من رفض”، قائلاً لحفتر: “نحن جنودك، وطالما أنت تسير مع الحق وحبك للوطن، نحن نحب الوطن ونحبك”.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس أعيان الزنتان: “بفضل التيار الوطني، وبفضل القوات المسلحة العربية الليبية، دخلنا وهذا واجب على أعيان الزنتان”، كما وجه التحية أيضًا لجنود وقوات الجيش، باسمه وباسم كافة أعضاء مجلس الزنتان، قائلاً: “أنتم اليوم في موقف تاريخي”.

وتابع: “التقسيم الذي يعمل عليه إقليم برقة وإقليم طرابلس، لا يمكن أن يحدث مجددًا، واليوم هم مستعدون للسيطرة على حي الأندلس، وليس إقليم طرابلس، ومستعدون لبيع جزء من ليبيا، مقابل أن يجلسوا على سدة السلطة”، مؤكدًا أن هذا أمر مرفوض، وأن قوات الجيش يدعمها تيار كبير جدًا في الغرب الليبي، وفي الشرق والجنوب.

وطالب قوات الكرامة، بالحفاظ على أنفسهم بالدرجة الأولى، قائلاً: “أرواحكم عندنا أهم من كل شيء، حافظوا عليها، وألا تكون الرصاصة إلا بهدف، وعيلكم مراعاة الله في كل كبيرة وصغيرة، في تصرفات وأسُراكم”.

ونشرت قوات الجيش الوطني مقطع فيديو يظهر يظهر سيطرة قوات الجيش على مطار طرابلس الدولي، وإحكام السيطرة عليه وتأمين أطواقه من مناطق الرملة والسواني.

وأحرزت قوات الجيش تقدما في منطقة الطويشة جنوب غرب طرابلس، كم تمكنت من استعادة ذخائر وآلية مسلحة من قوات الوفاق ،كما شهد محوري طريق المطار العزيزية مواجهات عنيفة، مع تحليق مكثف للطيران الحربي.