مسؤول عسكري : مناطق وسط طرابلس وتاجوراء وكر لداعش والقاعدة

أخبار ليبيا 24

أكد آمر كتيبة طارق بن زياد التابعة لقوات الجيش الوطني عمر امراجع أن مناطق تاجوراء وقلب طرابلس وكر للتنظيمات الإرهابية، لافتًا إلى أن قوات الجيش الوطني تمكنت من إنجاز نحو سبعين بالمئة من المرحلة الثانية والأخيرة لعملية تطهير طرابلس .

امراجع أوضح – في تصريحات صحفية اليوم الخميس – أن المرحلة الثانية من عملية تطهير طرابلس ترتكز على عدة مهام، متمثلة بالاقتراب من طرابلس من كل المحاور، والتنسيق مع “وحدات من الجيش والأمن الداخلي بداخل طرابلس”، بالإضافة إلى تحديد مواقع الميليشيات وجمع المعلومات.

وكشف أن عددا كبيرًا من الأهالي في طرابلس، مؤيدة لقوات الجيش الوطني والتحقت بالوحدات العسكرية.

وأشار امراجع إلى أن الخلل في مناطق تاجوراء وقلب طرابلس، يعود كون هذه المناطق “وكر للتنظيمات المتطرفة مثل القاعدة “وداعش”، بالإضافة إلى وجود الميليشيات المسلحة التي بعضها تابع لحكومة الوفاق .