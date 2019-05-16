رافضة الوضع الحالي.. روسيا تدعم جهود غسان سلامة لوقف القتال في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الليبية، ليف دينغوف، اليوم الخميس، إن بلاده تشعر بالقلق الشديد إزاء الأعمال العدائية الجارية في ليبيا.

دينغوف أشار إلى أن الوضع الحالي غير مقبول، مؤكدًا أن روسيا تدعم جهود المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة.

وأضاف رئيس مجموعة الاتصال الروسية – في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” للأنباء – أنه في محادثة مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، تم التأكيد بشكل أساسي على أن روسيا تدعم أعمال الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة، وتتطلع أيضا إلى تحقيق الاستقرار الكامل للوضع من خلال تسوية سياسية وتشكيل حكومة موحدة من خلال الانتخابات.

وكانت فرنسا وإيطاليا أكدتا في الـ 13 مايو الجاري، في بيان مشترك عقب اللقاء الذي جمع بين وزيري الخارجية الفرنسي “جان ايف لودريان”، والإيطالي، “اينزو موافيرو ميلانيزي”، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية في بروكسل، على أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل فوري واستئناف الحوار برعاية الأمم المتحدة، كما دعتا لهدنة إنسانية في ليبيا من أجل تحسين وضع السكان الذي يعد أولوية، ودعتا كذلك كل الأطراف في ليبيا للابتعاد، بشكل لا لبس فيه، عن أي جماعة إرهابية.