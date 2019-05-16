فرعي طبرق لكرة القدم يتوج الفرق الفائزة في موسمين

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم الإتحاد الفرعي لكرة القدم بطبرق احتفالية توج من خلالها الأندية البطلة للموسمين 2017-2018 و 2018-2019 .

وحضر حفل التتويج رئيس وأعضاء الإتحاد الفرعي ورؤساء الأندية المتوجه بالمسابقات المختلفة .

وشمل التتويج الأندية البطلة لمسابقات الدرجة الثانية والثالثة وفي الفئات السنية وكرة القدم الخماسية .

وكان الصقور قد توج بلقب الدرجة الثانية للموسم 2017 -2018 وحقق المحلة لقب الدرجة الثالثة في ذات الموسم بينما حقق الهلال بطولة فئة الأواسط والبطنان بطولة الآمال والهلال مسابقة كرة القدم داخل الصالات .

وتوج الهلال ببطولة موسم 2018-2019 لمسابقة الدرجة الثانية وحقق الشباب بطولة الدرجة الثالثة في ذات الموسم فيما حقق المختار بطولة كرة القدم داخل الصالات .