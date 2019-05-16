عاصفة ترابية تضرب الجغبوب وتسفر عن سقوط عدد من أبراج الضغط العالي

عاصفة ترابية تضرب الجغبوب وتسفر عن سقوط عدد من أبراج الضغط العالي

أخبار ليبيا24- خاص

صرح رئيس قسم التشغيل والصيانة بالتوزيع فتحي حبيب أن عاصفة ترابية ضربت الجغبوب أمس الأربعاء أسفرت عن التقلبات الجوية التي شهدتها واحة الجغبوب.

وأضاف حبيب أن العاصفة أسفرت عن سقوط أبراج الضغط العالى بالمحطة 66 التي أدت الى سقوط البسبار بالكامل داخل المحطة وسقط عدد من أبراج الضغط العالى مما أدى ذلك عن انقطاع التيار الكهربائي عن واحة الجغبوب.

وأكد حبيب لاتوجد أي أضرار بشرية بالعاملين بالمحطة ولكن هناك عدد من الأضرار المادية جراء العاصفة الترابية.

يشار إلى أن واحة الجغبوب تابعة لبلدية طبرق وتبعد 280 كم جنوب طبرق وتقع وسط عدد من الكثبان الرملية.