نجم الاتحاد ضمن تشكيل نجوم العالم

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة الروضان لكرة القدم داخل الصالات المقامة حاليا في الكويت نجم فريق الاتحاد رياض عثمان ضمن قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة الاستعراضية التي ستقام مساء اليوم الخميس .

وجاء اختيار اللاعب بعد الأداء المميز الذي قدمه في خلال البطولة الروضان ولما يمتلكه من مهارة وقيمة فنية عالية .

وتجمع المباراة فريق نجوم العالم أمام فريق أصدقاء أسطورة روما والمنتخب الايطالي سابقاً فرانشيسكو توتي.

وتضم المباراة عدد من نجوم كرة القدم العربية والعالمية.