الاتحاد يخسر في دورة الروضان ويؤجل التأهل للدور الثاني

أخبار ليبيا24- خاص

خسر فريق الاتحاد لكرة القدم داخل الصالات أمام فريق عبدالله فضالة بنتيجة 3-0 في ثاني مباريات الفريق الليبي في دورة الروضان التي تحتضنها الكويت في شهر رمضان .

وحقق الاتحاد فوزًا عريضًا فى الجولة الأولى على مركز الاتصالات بأربعة أهداف لهدف واحد.

و يحتاج الاتحاد إلى الفوز في المباراة المقبلة التي ستجمعه أمام “هوليدي إن” لضمان بلوغ الدوري الثاني من دورة الروضان.

وتشارك ليبيا في دورة الروضان بفريقين هما الاتحاد والبراق من البريقة.