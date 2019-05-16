بنغازي تحتضن بطولة ملوك اللعبة للكيك بوكسنغ

أخبار ليبيا 24 – خاص

تستعد اللجنة الفنية لاتحاد للكيك بوكسينغ بالمنطقة الشرقية لإقامة بطولة ملوك الحلبة الكيك بوكسينغ فرع «المواي تاي» في 30 من مايو الجاري على أرضية مجمع سلمان الضراط في بنغازي.

وسبق وأن أقيمت البطولة في نسختها الأولى الموسم الماضي .

وأصدرت اللجنة الفنية للعبة قرار بتشكيل لجنة عليا للإشراف على البطولة برئاسة الدكتور فرج نجم، وإبراهيم العجيلي رئيسًا للجنة الحكام والصادق البرعصي رئيسًا للجنة العلاقات العامة وخالد الورشفاني رئيسًا للجنة النظام وفرج القداري رئيسًا للجنة الاستقبال وناجي الشريف رئيسًا للجنة الإعلامية .

وتشهد لعبة الكيك بوكسينغ نشاط واضح في المنطقة الشرقية حيث تقام مسابقات بكل دوري إضافة إلى إقامة عدد من الدورات الخاصة بالتحكيم .