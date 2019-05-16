رويترز: ماكرون يناقش مع حفتر شروط العودة للحوار الأسبوع المقبل في باريس

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مصدر في الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس، لوكالة رويترز، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجتمع مع خليفة حفتر، في باريس الأسبوع المقبل لبحث استئناف محادثات السلام في ليبيا.

ونقلت الوكالة في خبر لها، اليوم الخميس، عن مصدر في الرئاسة الفرنسية، دون أن تسميه، قوله أن ماكرون وحفتر سيناقشان الوضع في ليبيا وشروط العودة للحوار السياسي عقب زيارة السراج وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء”.

وأشارت إلى أن ماكرون كان قد دعا الأسبوع الماضي إلى وقف إطلاق النار“ في معركة مستمرة منذ شهر لانتزاع السيطرة على طرابلس”، وذلك بعد أن اجتمع مع رئيس حكومة الوفاق المدعومة دولياً فائز السراج.