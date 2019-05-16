واصفًا الاتهامات بالافتراء والتشويه…مركزي طرابلس يرد على مركزي البيضاء

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نفى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ما ورد في بيان مركزي البيضاء حول قيام المحافظ “الصديق الكبير” بالتصرف في إيرادات النفط لصالحه وصرفها بغير أوجه الصرف القانوني.

ووصف مركزي طرابلس في بيان له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” الاتهامات بالافتراء والتشويه، موضحًا أن كافة أوجه الصرف التي يقوم بتنفيذها، تتم وفق الترتيبات المالية المعتمدة من قبل الرئاسي لكافة القطاعات الحكومية.

وأكد أنه لا علاقة له بتوزيع الاعتمادات لا حسب المصارف ولا المناطق، موضحا أن ذلك يتم بفروع المصارف، وذلك بمجرد توفر المتطلبات القانونية.

وذكر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أنه لا صحة للادعاءات بعدم العدالة في التوزيع ، نافيًا الادعاء بإيقاف صرف النقد الأجنبي على المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية.

وأوضح مركزي طرابلس أن الإجراء المتخذ هو بفرض رقابة مصاحبة على تلك المصارف التي صدرت عنها بعض المخالفات التي أثبتتها عمليات التدقيق والفحص التي شملت بعض المصارف بمختلف المناطق.

وبين المصرف في بيانه أن أحد المصارف قد فتح اعتمادات بقيمة 918 مليون دينار وتبين أن حوالي 487 مليون دينار بنسبة 53٪ تتضمن شبهات بغسيل الأموال.

وأكد أن مصرفا آخر قد قام بتنفيذ عدد 625 حوالة إلى مستفيدين اثنين فقط، وتنفيذ 116 حوالية لثلاثة أشخاص بالإضافة إلى تنفيذ 636 إلى 4 مستفيدين فقط.

وأضاف المصرف المركزي بطرابلس بأن مركزي البيضاء قد صرف 40 مليار دينار خارج إطار القانون، وأنه لم يقم بتوظيف ذلك لإثارة الرأي العام.