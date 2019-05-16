لأسباب مجهولة .. النيران تحرق عربات المطافي في مدينة القبة

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أخبار ليبيا 24 – خاص

اشتعلت النيران ظهر اليوم الأربعاء بمقر هيئة الأمن والسلامة بمدينة القبة دون أن تصرح الهيئة عن الأسباب التي أدت إلى تفحم أحدي السيارتين بالكامل واحترق السيارة الثانية بنسبة تزيد عن الــ ” 60 % “.

الجدير بالذكر أن هيئة الأمن والسلامة القبة تغطي رقعة جغرافية واسعة من “الأبرق إلى القيقب، ولملودة، والقبة، ورأس الهلال، وبيت ثامر، وعين مارة، ولالي، والظهر الحمر”.

وكانت فرع الهيئة بالقبة يشتكي من قلة سيارات المطافي وبعد الحريق فقدت السيارات التي كانت تساهم في إخماد الحرائق خصوصا في الغابات والمحميات في حوض الجبل الأخضر .

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