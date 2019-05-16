بالفيديو .. موظفو الخطوط الليبية بنغازي يطالبون الثني بالمساعدة في إطلاق سراح الأطرش

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب موظفو شركة الخطوط الجوية الليبية بنغازي، رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني بسحب مراسلته بشأن تمكين فضيل الكاسح بإدارة الشركة، وعلى العمل والمساعدة لإطلاق سراح الطيار نوري الأطرش المختطف من قبل عناصر مسلحة في طرابلس، مهددين بإيقاف التشغيل في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

موظفي الشركة طالبوا في بيان لهم، الأربعاء، الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع فضيل الكاسح، باعتباره عضو في مجلس إدارة موازي في طرابلس، مشيرين إلى أن الأمر يعني أنه مسؤول مسؤولية ضمنية عما يحدث من إرسال لطائرات الشركة لجلب الأسلحة إلى المليشيات المتطرفة في طرابلس، حسب البيان .

كما طالب البيان دعم الشركة لتسهيل توفير طائرات لها، مضيفًا أنه في حال لم تتم الاستجابة إلى مطالب الموظفين، سوف يتخذون خطوات تصعيدية قد تؤدي إلى إيقاف التشغيل.

وتسآل الموظفين في بيانهم إن كان الثني يعلم بأن الكاسح “لم يستنكر أو يستهجن اختطاف زميله الطيار نوري الأطرش من قبل الجماعات المسلحة، مشيرين إلى أن بالرغم الكاسح “عضو مجلس إدارة موازي غير شرعي في طرابلس”، معتبرين أن عدم إصداره لبيان استنكار لحادثة خطف الطيار بمثابة تفضيله “لمصلحته الشخصية”.

وأوضح البيان أن هناك “ما يدل على مشاركته وموافقته الضمنية على كل ما يحدث ضد بنغازي، بل ونتفاجئ بتمكينه رئيسا لمجلس ادارة الشركة في بنغازي”، مضيفا أن حكومة الوفاق المدعومة دوليا “نجحت بالتغلغل في المؤسسات الاقتصادية في المنطقة الشرقية”.

وأضاف “سعت الحكومة غير الشرعية بمد اذرعها في المنطقة الشرقية بتكليف فضيل الكاسح عضو مجلس الإدارة الموازية في طرابلس والذي يعمل تحت إمرة الأجهزة التنفيذية لحكومة الوفاق، وقد قام بتضليل رئيس مجلس إدارة المواصلات والنقل محمد عبدالقادر الزنتاني ومعه سامي السنوسي من يدعي رئاسة مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة، المنعدمة بحكم القانون”.