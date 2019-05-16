بالمستندات .. تورط “صنع الله” في نقل جرحى بعض عناصر الجماعات الإرهابية إلى خارج البلاد للعلاج

بالمستندات .. تورط “صنع الله” في نقل جرحى بعض عناصر الجماعات الإرهابية إلى خارج البلاد للعلاج

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مستندات تثبت تورط رئيس المؤسسة الوطنية النفط مصطفى صنع الله في استخدام طيران المؤسسة في نقل وتسفير جرحى قوات الوفاق والجماعات الإرهابية المساندة لها إلى خارج البلاد وإعطائهم الأولوية في ذلك بناءاً على تعليمات من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج .

ولم تفصح المؤسسة وشركة طيران النفط إلى الآن عن أسماء وهويات الأشخاص الذين تنقلهم أو حتى التعليق على الموضوع .

يشار إلى أن صنع الله رفض نقل جرحى الجيش بحجة عدم توفر طائرات لهذا الغرض، وهو الآن يأذن للشركة بتسيير رحلات لصالح قوات الوفاق والجماعات المساندة لها من العناصر الإرهابية .

يشار إلى أن لشركة طيران النفط بلع رحلتين في اليوم الواحد خصوصاً بعد قصف معسكر الفاروق في الزاوية بحسب مواقع رصد جوي دولية .