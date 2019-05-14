التعاون يفقد مهاجمه لأشهر بسبب الإصابة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

سيغيب مهاجم التعاون صالح مخلوف، لأشهر عن المباريات بعد أن أجرى عملية جراحية على ركبته اليمنى ـأمس الأحد، وتكللت بالنجاح.

وتعرض اللاعب للإصابة في ركبته خلال مباراة فريقه التعاون أمام نجوم إجدابيا شهر مارس الماضي، ضمن مرحلة الذهاب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم مما استدعى إجراء عملية لإزالة العضروف وعلاج تمزق حاد في الرباط الصليبي.

ويعتبر مخلوف صاحب 27 عامًا من أبرز لاعبي التعاون، وقدم مع الفريق مستوى مميز خلال منافسات الدوري الليبي لهذا الموسم.