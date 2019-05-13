السراح لـ ” دونالد تاسك” قوات الوفاق تمارس حقها الشرعي في صد العدوان على طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الإثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل برئيس المجلس الاوروبي دونالد تاسك، وتناول الاجتماع تطورات الأحداث في ليبيا والموقف الأوروبي تجاه الاعتداء على طرابلس.

ورحب تاسك بزيارة السراج والوفد المرافق له لبروكسل مقر الاتحاد الأوربي، مؤكدا أن ليبيا هي شريك استراتيجي للاتحاد، ويمثل استقرارها أمراً حاسماً لأمن المنطقة في جنوب البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الساحل .

تاسك قال إن الهجوم على طرابلس يهدد العملية السلمية التي قطعت شوطا طويلا للوصول إلى تسوية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على إيجاد صيغة لوقف إطلاق النار ، والمساهمة في حل سلمي وديمقراطي في إطار الأمم المتحدة.

من جانبه، قدم السراج تلخيصاً لموقف حكومة الوفاق التي فوجئت بالاعتداء بعد أن كانت تستعد لعقد المؤتمر الوطني الجامع، مؤكداً بأن قوات الحكومة تمارس حقها الشرعي في صد العدوان الغادر وإلى أن يتم دحره، طالباً بموقف أوروبي موحد وعادل لا يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، حسب قوله .

وأوضح أن هدف الاعتداء بات واضحا للجميع، وهو محاولة لإجهاض العملية السياسية وإعادة الحكم الشمولي من جديد إلى ليبيا، وهو ما لن يحدث، مؤكدا بأن إرادة الشعب ستنتصر ليبني دولته المدنية المنشودة، دولة القانون والمؤسسات.