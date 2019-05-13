السراج لـ” موغريني ” : المعركة بين من يريد عسكرة الدولة ومن يتمسك بالدولة المدنية

السراج لـ” موغريني ” : المعركة بين من يريد عسكرة الدولة ومن يتمسك بالدولة المدنية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعرب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال لقاء الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني عن تطلعه لموقف أوروبي موحد بشأن ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء السراج صباح اليوم الإثنين بموغريني قبيل انعقاد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي اليوم.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن السراج أكد خلال لقاء موغيريني في بروكسل أن أي حديث لوقف إطلاق النار يجب أن يتحقق انسحاب قوات الجيش وعودتها من حيث جاءت.

ودعا السراج إلى أن يتدخل الاتحاد الأوروبي ليوقف الانتهاكات التي ترتكبها بعض الدول بتزويد قوات الجيش بالأسلحة، في خرق واضح لقرار مجلس الأمن الدولي بحظر التسليح، حسب قوله .

وأوضح بأن المعركة في حقيقتها هي بين من يريد عسكرة الدولة ومن يتمسك بالدولة المدنية، معربا عن تطلعه لموقف أوروبي موحد يسمي الأشياء بمسمياتها، ويساهم عمليا في حقن دماء الليبيين.

السراج قال إن كل يوم يمر يزيد من أعداد الضحايا ويدفع إلى اتساع نطاق الحرب التي لن يقتصر تأثيرها على ليبيا بل سيشمل المنطقة بكاملها.

من جانبها جددت موغيريني التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوفاق الوطني، مشيرة إلى أن لا حل عسكري للازمة الليبية، وضرورة اشتباكات طرابلس والعودة للمسار السياسي وفقاً لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا السيد غسان سلامة.