الاتفاق على آلية لحصر الأضرار بالمباني العامة والخاصة بمنطقتى الصابرى ووسط المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد مسؤول قطاع الإسكان والمرافق بنغازى المكلف المهندس خالد محمد العبدلى اجتماع موسع بمقر القطاع صباح اليوم الأحد مع مدير مكتب الشؤون الفنية بالقطاع المكلف المهندس كمال العبد .

وضم الاجتماع عدد المهندسين المختصين بلجنة حصر وتقييم الأضرار بالمباني العامة والخاصة بالمدينة .

وتم الاتفاق على آلية إتمام وإنهاء أعمال حصر الأضرار بمنطقتى الصابرى ووسط المدينة في موعد أقصاه العاشر من يونيو المقبل، وذلك بناء على تعليمات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإسكان والمرافق المهندس أبوبكر بوقيلة، الواردة للقطاع بموجب كتابه المؤرخ في السادس من مايو الجاري.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على البدء الفوري في إتمام أعمال الحصر بالمنطقتين المشار إليهما .

وأهاب الجميع بسكان المناطق المذكورة أصحاب العقارات المتضررة (الذين لم يتقدموا سابقا بالمستندات) بضرورة الإسراع بتقديم المستندات المطلوبة لمجالس الأحياء .

وحث رؤساء المجالس سرعة إحالة المستندات للجنة أعمال الحصر والتقييم ليتم إنهاء أعمال الحصر والتقييم خلال المدة المحددة .

يأتي ذلك ضمن اهتمام الحكومة الليبية المؤقتة بمعالجة أوضاع المناطق المتضررة من جرء الحرب على المجموعات الإرهابية وما خلفته من أضرار .