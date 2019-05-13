لتنفيذ مشاريع جديدة في مرزق وسرت .. الوطنية للنفط وشركة شلمبرجير توقيعان مذكرة تفاهم

أخبار ليبيا 24- خاص

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية النفط، المهندس مصطفي صنع الله، مع رئيس مجلس إدارة شركة شلمبرجير ومديرها التنفيذي أوليفير لو بوش، سبل تطوير الحقول البرية والبحرية في ليبيا.

حيث اتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم خلال شهر يونيو القادم تخصّ مشاريع حفر وتدريب مشتركة .

كما ناقش صنع الله ولو بوش مشاريع الحفر والإنتاج المبكر المزمع تنفيذها قريبا في حوضي مرزق وسرت، إضافة إلى مراكز التدريب التي تعتزم شركة شلمبرجير إنشاءها في كل من طرابلس وبنغازي، وذلك بهدف تنمية مهارات الكفاءات الجديدة في قطاع النفط الليبي.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور خليفة رجب، رئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا، وهندة غربي، نائبة المدير التنفيذي للمكامن والبنية التحتية بشركة شلمبرجير، والسيد خالد المغربل، نائب المدير التنفيذي للعمليات بالشركة، والسيد زياد بن حامد، نائب الرئيس و المدير الإقليمي للشركة في شمال أفريقيا.